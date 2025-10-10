Маршрут по «Кругобайкальской железной дороге» закрыли для туристов из-за зверя

Маршрут по «Кругобайкальской железной дороге» закрыли для туристов. Вынужденные меры связаны с выходом медведя. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья», специалисты увидели зверя на 113-м километре КБЖД.
— Из-за опасного поведения хищника пришлось прекратить работу и вернуться в посёлок Байкал. Теперь госинспекторы обязаны выходить на территорию с оружием, — прокомментировали в заповеднике.
Медведь очень агрессивен и непредсказуем. Поэтому тем, кто сейчас находится на маршруте официального разрешения, нужно срочно покинуть место.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье убили 60 медведей. Звери идут к людям из-за дефицита урожая ягод и орехов в тайге.