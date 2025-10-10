Ричмонд
Ким Чен Ын приобнял певца SHAMAN после концерта российских артистов в Пхеньяне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на концерте артистов из России, который прошел в Пхеньяне, и выразил им личную благодарностью. Об этом сообщило в пятницу, 10 октября, ЦТАК.

Глава КНДР поднялся на сцену и выразил признательность за прекрасное выступление российских деятелей искусства. Певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, политик приобнял.

Кроме того, на сцене театра «Мансудэ» выступили артисты балетной труппы Аллы Духовой «Тодес», коллектив Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого и Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил РФ.

До этого сообщалось, что группа российских артистов, в числе которых находится певец SHAMAN, приехала в Пхеньян в преддверии празднования 80-летия Трудовой партии Кореи.

Ярослав Дронов рассказал о главной сложности на международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025». Он отметил, что ему хотелось через свое выступление передать безграничную любовь России.

