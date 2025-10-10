На дорогах Новосибирска появятся новые дорожные знаки

Среди ключевых изменений — появление знака «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который поможет водителям перед «лежачими полицейскими». Также вводится знак «Глухие пешеходы» для установки у медицинских и социальных учреждений. Еще одним новшеством станет «Вертикальная стоп-линия», заменяющая разметку там, где её невозможно нанести. Знак «Парковка» будет объединять информацию о типе стоянки и способе парковки, а новый символ укажет срок действия знака. Кроме того, знаки «Скользкая дорога» и «Мокрое покрытие» заменят одним универсальным предупреждением.