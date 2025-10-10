На дорогах Новосибирска появятся новые дорожные знаки

С 1 января 2026 года вступит в силу новый национальный стандарт ГОСТ Р 52290−2024, который утвердит внешний вид и правила применения новых дорожных знаков. В мэрии Новосибирска рассказали, какие новшества ожидают горожан, пишет Горсайт.
Среди ключевых изменений — появление знака «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который поможет водителям перед «лежачими полицейскими». Также вводится знак «Глухие пешеходы» для установки у медицинских и социальных учреждений. Еще одним новшеством станет «Вертикальная стоп-линия», заменяющая разметку там, где её невозможно нанести. Знак «Парковка» будет объединять информацию о типе стоянки и способе парковки, а новый символ укажет срок действия знака. Кроме того, знаки «Скользкая дорога» и «Мокрое покрытие» заменят одним универсальным предупреждением.
Как уточнили в мэрии, некоторые нововведения, например «Вертикальную стоп-линию», в Новосибирске уже начали применять. Переход на новый стандарт не потребует от городского бюджета дополнительных расходов.
