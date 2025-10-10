Кончаловский расскажет об «Авиаторе» на книжной ярмарке в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Паблик-ток с режиссером Егором Кончаловским к выходу в прокат фильма «Авиатор» по одноименной книге Евгения Водолазкина состоится на книжной ярмарке в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
«На встрече, которая начнется в 17.00 на Главной сцене будут показаны отрывки одного из самых ожидаемых фильмов года. Режиссер Егор Кончаловский, кинопродюсер Сергей Катышев, кинообозреватель Сусанна Альперина расскажут о съемках картины “Авиатор”, — добавили организаторы книжной ярмарки.
В проекте, который выйдет в прокат 20 ноября, снялись звезды российского кино: Константин Хабенский, Ирина Пегова, Евгения Добровольская, Софья Эрнст, Евгений Стычкин, Александр Горбатов и другие.
Книжная ярмарка в Нижнем Новгороде пройдет с 10 по 12 октября в пассаже Главного ярмарочного дома. В программе — встречи, интерактивы, лекции, мастер-классы, презентации книг и множество других мероприятий.
Более 65 ведущих издательств Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других регионов представят новинки. Можно будет приобрести три тысячи книг по специальным ценам и посетить более 50 встреч с авторами.
Запланирована и специальная программа, посвященная Году защитника Отечества: творческая встреча «Русская литература: пути развития» с писателем, подполковником Росгвардии Захаром Прилепиным, вечер Z-поэзии, круглый стол «Z-проза» и другие.
Ряд мероприятий будет посвящен популярным экранизациям книг. Например, для юных читателей организуют праздничное чаепитие с героями нового художественного фильма «Алиса в стране чудес». Пройдут творческие встречи с детскими авторами Валентином Постниковым и Дмитрием Емцом.
Полная программа мероприятий опубликована на сайте. Вход на ярмарку и все ее мероприятия — свободный.
Нижегородская книжная ярмарка пройдет в рамках «Российской книжной недели» при поддержке Правительства Нижегородской области, Российского книжного союза, Ассоциации «Читающая Россия» и федеральной сети книжных магазинов «Читай-город».