Иркутские врачи фиксируют скрытую волну ИППП: пациенты боятся говорить о диагнозе

В Иркутске врачи отмечают снижение официальной заболеваемости по региону, однако вместе с этим зафиксирован рост числа скрытых инфекций, передающихся половым путем. Как рассказала корр. ИА IrkutskMedia врач-дерматовенеролог клиники «Медикал Он Груп» Елизавета Васильева, за последние 10−15 лет структура заболеваний в регионе изменилась: классические венерические болезни уступили место вирусным и малосимптомным формам.
По словам специалиста, ещё несколько лет назад основными диагнозами были сифилис и гонорея. Сегодня же лидируют хламидиоз, вирус папилломы человека и герпес. Также зафиксирован рост устойчивости некоторых возбудителей к антибиотикам, из-за чего их становится все труднее лечить, например, Mycoplasma genitalium. А устойчивые штаммы гонореи уже признаны ВОЗ глобальной угрозой.
Кроме того, изменился и возрастной профиль пациентов. В последние годы растет число обращений от людей старше 50+, для которых визит к венерологу связан прежде всего со стыдом.
«Часто слышу, особенно от мужчин в возрасте: “А как я перед вами раздеваться буду?”. В таких случаях я обычно говорю, чтобы они не переживали и считали меня бесполым существом, задача которого помочь и назначить лечение», — подчеркнула Елизавета Васильева.
При этом наблюдается и «омоложение» некоторых инфекций, например, ВПЧ, за счет раннего начала половой жизни.
По словам специалиста, снижение официальной заболеваемости в Иркутской области — позитивный результат многолетней работы врачей и повышения медицинской грамотности населения. В регионе стали доступны высокоточные лабораторные исследования и анонимные тесты, однако скрытая волна ИППП по-прежнему требует внимания и регулярных профилактических обследований.