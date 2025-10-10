Иркутские врачи фиксируют скрытую волну ИППП: пациенты боятся говорить о диагнозе

По словам специалиста, ещё несколько лет назад основными диагнозами были сифилис и гонорея. Сегодня же лидируют хламидиоз, вирус папилломы человека и герпес. Также зафиксирован рост устойчивости некоторых возбудителей к антибиотикам, из-за чего их становится все труднее лечить, например, Mycoplasma genitalium. А устойчивые штаммы гонореи уже признаны ВОЗ глобальной угрозой.