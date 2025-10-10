Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве

В Киеве утром вновь прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
По данным СМИ, это уже четвертый случай за день, когда в городе звучали взрывы. Журналисты отметили, что тревога была объявлена в очередной раз, а жители сообщали о звуках разрывов в разных районах столицы.
Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги в Киеве начался около 6:12 по московскому времени, передает РИА Новости.
Ранее российские войска в ночь на 9 октября нанесли массированный удар по объектам в Одессе, в результате чего был уничтожен склад с оружием стран НАТО.
Стало известно, что Россия, изучив опыт конфликта на Украине, значительно модернизировала свои вооруженные силы. Президент России Владимир Путин заявил, что украинская армия под натиском российских военных отступает по всей линии боевого соприкосновения. Противник с начала этого года потерял пять тысяч квадратных метров территории и 219 населенных пунктов.