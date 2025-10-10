Определены сроки получения начального образования в России

«Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет. Общий объем учебных занятий за четыре года не может составлять менее 2966 академических часов и более 3305 академических часов», — сообщается в документе, который изучило РИА Новости. Согласно утвержденным нормам, общий объем учебных занятий за четыре года должен составлять от 2966 до 3305 академических часов при пятидневной или шестидневной учебной неделе.