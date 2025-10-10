Определены сроки получения начального образования в России

В России утвердили сроки получения начального образования в школах, передает РИА Новости.
Минпросвещения России установило срок получения начального общего образования в школах страны. В документах указано, что оно должно длиться не более четырех лет.
«Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет. Общий объем учебных занятий за четыре года не может составлять менее 2966 академических часов и более 3305 академических часов», — сообщается в документе, который изучило РИА Новости. Согласно утвержденным нормам, общий объем учебных занятий за четыре года должен составлять от 2966 до 3305 академических часов при пятидневной или шестидневной учебной неделе.
Для детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок обучения может быть сокращен до трех лет. В этом случае образовательная нагрузка должна равномерно распределяться в соответствии с санитарными правилами и нормами.
При трехгодичном обучении по индивидуальным планам школы обязаны соблюдать требования СанПиН по распределению учебной нагрузки. Это позволяет адаптировать образовательный процесс для разных категорий учащихся.
95 лет назад в Советском Союзе ввели всеобщее обязательное начальное обучение, что позволило впервые охватить школьным образованием всех детей страны. Это решение стало завершением масштабной программы по ликвидации безграмотности.
Как отмечают историки, массовое образование населения было необходимо для проведения масштабных общественных и экономических реформ. Подготовленные в рамках этой системы специалисты сыграли ключевую роль в индустриализации СССР, участвовали в Великой Отечественной войне, послевоенном восстановлении промышленности и космической программе. Подробнее об этой теме — в материалах RT.