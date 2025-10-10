Ричмонд
С улиц Новосибирска за сутки вывезли более двух тысяч кубометров снега

На улицах города работает 240 единиц техники.

Источник: Мэрия Новосибирска

Дорожные службы Новосибирска работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия недавнего снегопада. За прошедшие сутки с улиц города было вывезено более 2 тысяч кубометров снега. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Сегодня в первую смену на уборке задействованы 240 единиц техники. ДЭУ очищают проезжую часть от снега и льда, вывозя его на специализированные площадки временного хранения. Параллельно продолжается противогололедная обработка дорог, уборка тротуаров, остановок и подходов к метро.

Водителям рекомендуют быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно на летней резине. Пешеходам — осторожно передвигаться по тротуарам.