В Думе предложили законодательно ограничить количество собак и кошек в квартире

Как отмечается в пояснительной записке, действующее законодательство не предусматривает ограничений на содержание домашних животных, что часто приводит к ухудшению санитарных условий и нарушению санитарно-эпидемиологических норм. Нередки случаи, когда в обычных квартирах содержится от 15 до 20 и более животных, что создаёт угрозу для здоровья проживающих и нарушает комфорт соседствующих граждан.