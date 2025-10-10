«Коммунарка» отреагировала на сообщения об ухудшении качества конфет «Знiчка» и «Березка»

«Коммунарка» опровергла информацию об ухудшении качества конфет «Знiчка» и «Березка». Подробности опубликованы на официальном сайте Белгоспищепрома.
В организации отметили, что в сети активно распространяется вольная трактовка слов начальника управления по качеству кондитерской фабрики «Коммунарка» Анны Козырь про качество популярных конфет «Березка» и «Знічка».
Выяснилось, что ни блогеры, ни представители СМИ не обращались в организацию официально. Вместе с тем поступил звонок, где человек под видом покупателя задал вопросы, получил на них ответы, которые позднее были искажены и представлены на различных интернет-ресурсах именно в таком виде.
«Якобы “Коммунарка” сознательно ухудшила качество продукции — в частности, конфет “Березка” и “Знічка”, — отметили в сообщении.
В указанном телефонном разговоре начальник управления по качеству отметила, что ассортиментный перечень кондитерской фабрики составляет более 300 наименований изделий. К примеру, одни из самых известных и популярных конфет «Березка» выпускаются в кондитерской глазури с 2004 года. Кроме того, конфеты «Знічка» производятся в кондитерской глазури с 2013 года.
«Поэтому ни о каком ухудшении вкуса в 2025 году речь не идет», — заявили в Белгоспищепроме.
