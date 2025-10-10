Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Коммунарка» отреагировала на сообщения об ухудшении качества конфет «Знiчка» и «Березка»

«Коммунарка» опровергла информацию об ухудшении качества конфет Знiчка и Березка.

Источник: Комсомольская правда

«Коммунарка» опровергла информацию об ухудшении качества конфет «Знiчка» и «Березка». Подробности опубликованы на официальном сайте Белгоспищепрома.

В организации отметили, что в сети активно распространяется вольная трактовка слов начальника управления по качеству кондитерской фабрики «Коммунарка» Анны Козырь про качество популярных конфет «Березка» и «Знічка».

Выяснилось, что ни блогеры, ни представители СМИ не обращались в организацию официально. Вместе с тем поступил звонок, где человек под видом покупателя задал вопросы, получил на них ответы, которые позднее были искажены и представлены на различных интернет-ресурсах именно в таком виде.

«Якобы “Коммунарка” сознательно ухудшила качество продукции — в частности, конфет “Березка” и “Знічка”, — отметили в сообщении.

В указанном телефонном разговоре начальник управления по качеству отметила, что ассортиментный перечень кондитерской фабрики составляет более 300 наименований изделий. К примеру, одни из самых известных и популярных конфет «Березка» выпускаются в кондитерской глазури с 2004 года. Кроме того, конфеты «Знічка» производятся в кондитерской глазури с 2013 года.

«Поэтому ни о каком ухудшении вкуса в 2025 году речь не идет», — заявили в Белгоспищепроме.

Ранее мы писали, что конфеты с малиной и натуральным кактусом появились в Беларуси.

Тем временем мы узнали, как сэкономить на услугах ЖКХ в Беларуси в 2025 году: что изменилось в перерасчетах и их условиях, получении справок.

Кстати, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

А еще мы собрали, что можно и нельзя делать на Покровскую Родительскую субботу 11 октября.