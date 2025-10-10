Раскрыт размер гонорара Данилы Козловского за свадебные выступления

Сам Козловский назвал обвинения ложными и пояснил, что не имеет второго гражданства, не живет за границей, а поездка в США была связана лишь с желанием увидеть дочь. Он уточнил, что высказывания, приведенные Бородиным, были сделаны во время съемок сериала «Карамора» и касались исключительно творческих задач, не имея отношения к политике.