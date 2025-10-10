Раскрыт размер гонорара Данилы Козловского за свадебные выступления

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что актер Данила Козловский берет около €50 тысяч (4,8 млн рублей) за 45-минутное выступление на свадьбе. Об этом общественник написал в своем телеграм-канале.
По словам Бородина, в программу артиста входит исполнение нескольких песен и поздравление молодоженов, а в райдере указаны деликатесы — черная икра, лобстеры и шампанское.
Напомним, в апреле 2023 года Бородин направил в прокуратуру Москвы обращение с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Тогда он утверждал, что актер якобы критиковал действия властей и переехал в США, чтобы «дистанцироваться от России».
Сам Козловский назвал обвинения ложными и пояснил, что не имеет второго гражданства, не живет за границей, а поездка в США была связана лишь с желанием увидеть дочь. Он уточнил, что высказывания, приведенные Бородиным, были сделаны во время съемок сериала «Карамора» и касались исключительно творческих задач, не имея отношения к политике.
Позже актер подал иск о защите чести и достоинства. Суд признал сведения, опубликованные Бородиным, недостоверными и порочащими репутацию артиста. Общественника обязали удалить публикации, опубликовать опровержение и выплатить Козловскому символическую компенсацию — 1 рубль.
