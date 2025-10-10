Ричмонд
Минпросвещения установило четырехлетний срок получения начального образования

Общий объем учебных занятий при получении начального образования не может составлять менее 2 966 академических часов.

Источник: Комсомольская правда

Министерство просвещения России установило сроки получения начального общего образования. Согласно документу ведомства, обучение в начальной школе будет продолжаться не более четырех лет.

В новых правилах указан общий объем учебных занятий за четыре года. При пятидневной учебной неделе предусмотрено не менее 2966 академических часов, а при шестидневной — 3305 академических часов.

Документ также предусматривает возможность сокращения срока обучения для некоторых категорий учащихся. Для детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам, продолжительность обучения может быть уменьшена до трех лет. В таком случае образовательная нагрузка должна быть равномерно распределена с учетом действующих санитарных норм и правил.

Прежде министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о планировании поэтапного перехода на государственные учебники. По его словам, с 2027 года будут представлены учебники по естественно-научным дисциплинам, русскому языку и литературе, которые должны пройти апробацию.