Минпросвещения установило четырехлетний срок получения начального образования

Документ также предусматривает возможность сокращения срока обучения для некоторых категорий учащихся. Для детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам, продолжительность обучения может быть уменьшена до трех лет. В таком случае образовательная нагрузка должна быть равномерно распределена с учетом действующих санитарных норм и правил.