Минпросвещения установило четырехлетний срок получения начального образования

Министерство просвещения России установило сроки получения начального общего образования. Согласно документу ведомства, обучение в начальной школе будет продолжаться не более четырех лет.
В новых правилах указан общий объем учебных занятий за четыре года. При пятидневной учебной неделе предусмотрено не менее 2966 академических часов, а при шестидневной — 3305 академических часов.
Документ также предусматривает возможность сокращения срока обучения для некоторых категорий учащихся. Для детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам, продолжительность обучения может быть уменьшена до трех лет. В таком случае образовательная нагрузка должна быть равномерно распределена с учетом действующих санитарных норм и правил.
Прежде министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о планировании поэтапного перехода на государственные учебники. По его словам, с 2027 года будут представлены учебники по естественно-научным дисциплинам, русскому языку и литературе, которые должны пройти апробацию.