Названы главные преимущества Москвы перед другими мегаполисами

«Мне кажется, такого уровня городского комфорта, чистоты, красоты и богатства нет нигде в мире», — сказала она. Критик добавила, что не любит мегаполисы, но любит Москву и не хочет жить ни в каком другом крупном городе. По ее словам, несмотря на переезд из российской столицы, она была и остается для нее самым дорогим местом в мире.
Ранее отец известного американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск назвал Москву вторым Римом. Во время поездки в российскую столицу Маск-старший погулял по Красной площади и выразил желание поучиться у Владимира Путина лидерству.
Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.Читать дальше