Крестный ход в Челябинске: на каких улицах перекроют движение

В это воскресенье, 12 октября, с 7 до 10 часов в Челябинске будет временно ограничено движение транспорта на нескольких улицах из-за крестного хода от мемориала «Золотая гора» до собора Рождества Христова. Перекрытие затронет улицы 250-летия Челябинска, Академика Макеева и проспект Героя России Евгения Родионова.
В связи с этим автобусные маршруты № 2, 9, 11, 24 и 142 будут временно изменены. Объездные пути проложены по параллельным улицам, включая Братьев Кашириных, Салавата Юлаева, Новоградский проспект, проспект Победы и другие.