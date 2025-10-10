Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крестный ход в Челябинске: на каких улицах перекроют движение

Автобусы в Челябинске изменят маршруты из-за крестного хода 12 октября.

Источник: Комсомольская правда

В это воскресенье, 12 октября, с 7 до 10 часов в Челябинске будет временно ограничено движение транспорта на нескольких улицах из-за крестного хода от мемориала «Золотая гора» до собора Рождества Христова. Перекрытие затронет улицы 250-летия Челябинска, Академика Макеева и проспект Героя России Евгения Родионова.

В связи с этим автобусные маршруты № 2, 9, 11, 24 и 142 будут временно изменены. Объездные пути проложены по параллельным улицам, включая Братьев Кашириных, Салавата Юлаева, Новоградский проспект, проспект Победы и другие.