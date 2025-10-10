Крестный ход в Челябинске: на каких улицах перекроют движение

В это воскресенье, 12 октября, с 7 до 10 часов в Челябинске будет временно ограничено движение транспорта на нескольких улицах из-за крестного хода от мемориала «Золотая гора» до собора Рождества Христова. Перекрытие затронет улицы 250-летия Челябинска, Академика Макеева и проспект Героя России Евгения Родионова.