Куда сходить в выходные в Иркутске? Концерты, спектакли и многое другое

Концерты, спектакли и многое другое ждет жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.
Концерт Symphony of the Cinema. Турецкие сериалы (12+)
Симфоническое шоу перенесет вас в мир турецкого кино. Обаятельные и любимые актеры, закрученные сюжеты, восхитительные исторические костюмы и самые трендовые наряды — и всё это под знакомые, почти родные мелодии. Симфонический оркестр исполнит музыку из: «Великолепный век» (16+), «Ветреный» (18+), «Королёк-птичка певчая» (16+) и других хитов турецкого кино.
Мероприятие пройдет 11 октября в 19.00 в ДК «Орбита».
Спектакль «Сказка о Золотой рыбке» (6+)
Творчество Александра Пушкина одинаково любимо как взрослыми, так и детьми. Многие из зрителей, в каком бы возрасте ни были, читают и перечитывают стихи, поэмы, прозу, сказки великого поэта. Тема постановки — вне времени. Она учит нас тому, что не материальные блага делают людей счастливыми, а бескорыстие и добро, которое мы сами творим и отдаём другим.
Мероприятие состоится 11 октября в 12.00 в ТЮЗ им. Вампилова.
Фольклорная интерактивная программа «Покровские вечерки» (12+)
Гости программы отправятся в прошлое, где познакомятся с историей и традициями праздника Покров. Это возможность не просто узнать о культуре Восточной Сибири, но и почувствовать себя её непосредственной частью. Участники разучат танцы и кадрильки, бытовавшие в Иркутской губернии, а также поиграют в вечерочные игры в атмосфере старинных молодежных посиделок.
Мероприятие пройдет 11 октября в 18.00 в отделе Ремесленного подворья Дома народного творчества.
Цикл лекций ИркутскSapiens (6+)
В рамках коротких лекций выступят: Игорь Фефелов, который представит доклад «Совместный проект иркутских орнитологов и международной космической станции», младший научный сотрудник ИСЗФ СО РАН Иван Ткачев — «Гроза в космосе», ведущий научный сотрудник ИСЗФ СО РАН Валентин Лебедев — «Исследования околоземного космического пространства на Иркутском радаре».
Мероприятие состоится 12 октября в 17.00 в большом планетарии школы № 19.
Концерт органной музыки. Жан Нувель-Алу (6+)
В органном зале выступит звездный гость из Парижа Жан Нувель-Алу, титулярный органист легендарного органа Аристида Кавайе-Коля из церкви Нотр-Дам-де-ла-Гар. Для иркутян он исполнит шедевры органного репертуара. В программе — монументальная токката Иоганна Себастьяна Баха (0+), изящные церковные сонаты Вольфганга Амадея Моцарта (0+) и многое другое.
Мероприятие состоится 12 октября в 17.00 в органном зале Иркутской областной филармонии.