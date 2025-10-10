Куда сходить в выходные в Иркутске? Концерты, спектакли и многое другое

Творчество Александра Пушкина одинаково любимо как взрослыми, так и детьми. Многие из зрителей, в каком бы возрасте ни были, читают и перечитывают стихи, поэмы, прозу, сказки великого поэта. Тема постановки — вне времени. Она учит нас тому, что не материальные блага делают людей счастливыми, а бескорыстие и добро, которое мы сами творим и отдаём другим.