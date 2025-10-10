Ричмонд
Войска РФ и Пакистана провели совместные учения по борьбе с терроризмом

Учения «Дружба-2025» прошли на территории Южного военного округа.

Источник: Аргументы и факты

В Южном военном округе завершились совместные российско-пакистанские учения «Дружба-2025», в рамках которых военные двух государств совершенствовали навыки антитеррористической борьбы, информирует Министерство обороны Российской Федерации.

В ведомстве заявили, что в ходе учений военнослужащие России и Пакистана тренировали взаимодействие подразделений с целью противодействия международному терроризму.

Местом проведения маневров стал один из полигонов Вооруженных сил России, расположенный в Южном военном округе, добавили в Минобороны.

Согласно информации, предоставленной МО РФ, в учениях приняли участие приблизительно 200 военнослужащих. С российской стороны были задействованы подразделения специального назначения ЮВО, обладающие опытом участия в контртеррористических операциях.

Совместные учения «Дружба», нацеленные на усиление и расширение военного взаимодействия между Россией и Пакистаном, проводятся с 2016 года попеременно на территориях обеих стран.