Стоимость проезда в транспорте Екатеринбурга вырастет до 42 рублей

В уральской столице с 1 ноября вырастет стоимости проезда в наземном общественном транспорте до 42 рублей. Соответствующее постановление региональной экономической комиссии опубликовано на сайте ведомства.
В мэрии Екатеринбурга напомнили, что горожане по-прежнему смогут пользоваться скидками при проезде в общественном транспорте и платить 33 рубля за поездку: при оплате по QR-коду, стоимость поездки вместо 42 составит 33 рубля.
Также можно оформить общий проездной за 1500 рублей, действующий на всех видах транспорта (метро, автобус, трамвай, троллейбус), либо студенческий проездной за 1200 рублей, либо безлимитный месячный проездной для военнослужащих, ветеранов боевых действий и ВОВ, инвалидов, ветеранов труда и других категорий граждан.
Кроме того, действует бесплатный проезд для школьников, введенный 1 сентября 2025 года по инициативе губернатора Дениса Паслера и главы Екатеринбурга Алексея Орлова.