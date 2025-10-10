Эксперт Аксененко: Крайний срок оплаты услуг ЖКХ изменится в России с 1 марта

С 1 марта 2026 года срок оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства в России перенесут с 9 на 15 число каждого месяца. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, изменение направлено на повышение удобства для граждан при внесении платежей.
Парламентарий отметил, что большинство россиян получают заработную плату в период с 10 по 15 число, поэтому прежний срок оплаты создавал трудности. Из-за этого многие сталкивались с начислением пени еще до поступления зарплаты, что вызывало жалобы со стороны населения.
Аксененко подчеркнул, что перенесение даты оплаты позволит устранить подобные ситуации. Добросовестные плательщики, по его словам, больше не будут получать штрафы и пени только из-за несовпадения графика выплат с установленным сроком.
Он добавил, что корректировка сроков поможет снизить уровень задолженности за коммунальные услуги и повысить финансовую дисциплину, передает РИА Новости.
Коммунальные компании не имеют права привлекать коллекторов для взыскания с россиян долгов за ЖКХ, напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.