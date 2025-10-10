Эксперт Аксененко: Крайний срок оплаты услуг ЖКХ изменится в России с 1 марта

С 1 марта 2026 года срок оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства в России перенесут с 9 на 15 число каждого месяца. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, изменение направлено на повышение удобства для граждан при внесении платежей.