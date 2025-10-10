На выходных в Уфе снова проведут сельхозярмарки

11 и 12 октября в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которой жители и гости столицы Башкирии смогут приобрести продукцию напрямую от производителей. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
И в субботу, и в воскресенье торговые точки будут организованы на участке дороги по улице Правды от Новороссийской до Ухтомского, перекрестках улиц Интернациональной и Машиностроителей и улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина, возле парка «Волна», на площадках по улице Рабкоров, 3,5,7 и 20, на площадях имени Серго Орджоникидзе, а также перед Дворцами спорта и молодежи.
В оба дня ярмарки будут работать с 09:00 до 16:00.
В мэрии отметили, что для проведения ярмарки в Демском районе с 07:00 до 16:00 11 и 12 октября будет перекрыт участок улицы Правды. Власти рекомендуют учитывать это при планировании поездок.
Городские власти пригласили к участию в ярмарках всех желающих представить свою продукцию республиканских сельхозтоваропроизводителей.
