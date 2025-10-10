Ричмонд
Юрист объяснила, почему иноагент Земфира* сохранила права почти на 180 песен в России

Земфира* сохранила права на 178 песен в России.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на статус иноагента, певица Земфира* сохранила права на 178 песен в России. Об этом со ссылкой на реестр произведений российских правообладателей и юриста Ирину Остапчук сообщает РИА Новости.

По ее словам, тот факт, что Земфире* присвоен статус иноагента, никак не меняет статус авторства.

«То есть иноагент по действующему законодательству по-прежнему вправе называться автором произведений, которые он создал», — пояснила Остапчук, добавив, что законных оснований для лишения ее статуса автора произведений в реестре РАО.

Агентство напомнило, что сбежавшая за границу певица кроме песен написала три произведения к фильмам и спектаклям, а также шесть инструментальных пьес. Кроме того, за Земфирой* числятся две рекламных композиции.

Ранее сообщалось, что Земфира* продолжает следить за своим статусом индивидуального предпринимателя. Согласно документам, необходимые сведения были вовремя поданы ею в налоговую инспекцию.

Тем не менее, в июне этого года выяснилось, что Земфира* задолжала налоговой крупную сумму. Речь идет о 734 тысячах рублей.

* Признана иностранным агентом на территории России.