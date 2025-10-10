В Минске движение транспорта закроют по одной из центральных улиц до 2028 года

В организации обращают внимание: по причине строительства третьей линии минского метро, будет закрыто движение для всех видов транспорта по улице Максима Богдановича. Речь идет про участок от улицы Кульман и до Веры Хоружей (одно направление). Кроме того, будет закрыто движение транспорта по улице Веры Хоружей прямо и налево через перекресток с улицы Максима Богдановича (при движении с улицы Куйбышева, в одном направлении).