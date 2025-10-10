Ричмонд
В Минске движение транспорта закроют по одной из центральных улиц до 2028 года

Движение транспорта будет ограничено по одной из центральных улиц Минска из-за строительства метро.

Источник: Комсомольская правда

В Минске движение транспорта закроют по одной из центральных улиц до 2028 года. Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Столичный транспорт и связь».

В организации обращают внимание: по причине строительства третьей линии минского метро, будет закрыто движение для всех видов транспорта по улице Максима Богдановича. Речь идет про участок от улицы Кульман и до Веры Хоружей (одно направление). Кроме того, будет закрыто движение транспорта по улице Веры Хоружей прямо и налево через перекресток с улицы Максима Богдановича (при движении с улицы Куйбышева, в одном направлении).

Движение будет закрыто с 11 октября 2025 года и до окончания работ. Ориентировочно — до 2028 года. В связи с указанным движение пассажирского транспорта на участке будет изменено.

Движение троллейбусов № 22, 40, 40А будет осуществляться от площади Якуба Коласа и улице Куйбышева по Веры Хоружей, Максима Богдановича, Кульман, Кропоткина, Веры Хоружей. И далее по маршрутам, а в обратном направлении — без изменений.

Движение 29 автобуса от улицы Куйбышева будет организовано по Веры Хоружей, Максима Богдановича, Кульман, Карастояновой, в обратном направлении — без изменений. Вместе с тем движение автобусов № 91, 1008-ТК, 1111-ТК от улицы Леонида Беды будет организовано по улице Куйбышева, Янки Купалы, Максима Богдановича и далее по маршрутам, в обратном направлении — без изменений. Подробнее о том, как будет ходить транспорт, можно узнать здесь.