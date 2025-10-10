За минувшие сутки в Ростовской области потушили десять пожаров

Отметим, в сообщении МЧС также говорится, что 10 октября объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами, градом и порывами ветра до 20 м/с. Спасатели призывают жителей области быть предельно осторожными и без необходимости не выходить на улицу во время грозы.