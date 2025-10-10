За минувшие сутки в Ростовской области потушили десять пожаров

За прошедшие сутки, 9 октября, пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Ростовской области ликвидировали восемь техногенных пожаров и два загорания сухой растительности. В ходе ликвидации последствий трех дорожно-транспортных происшествий было спасено три человека.
Всего для ликвидации чрезвычайных ситуаций было задействовано 132 специалиста и 33 единицы техники.
Отметим, в сообщении МЧС также говорится, что 10 октября объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами, градом и порывами ветра до 20 м/с. Спасатели призывают жителей области быть предельно осторожными и без необходимости не выходить на улицу во время грозы.
