С начала 2025 г. в Самаре отловили более 3300 бродячих псов

Если в черте города вы увидели взрослую бездомную собаку без бирки на ухе, сообщить о месте ее обитания можно в ООО «Добрые люди» по телефону «горячей линии» организации: 8 (987) 907−04−84 . Также заявку на отлов бездомных животных в Самаре можно оставить через департамент городского хозяйства и экологии по телефону 8 (846) 266−56−17 или на сайте. Заявка подается в электронном виде по установленной форме.