Стало известно о семейных принципах принца Уильяма и правилах воспитания детей

В детстве он стал свидетелем того, как ненасытная папарацци преследовала его родителей. По его словам, современным людям сложно в это поверить, но тогда аппетиты медиа были поистине неутолимыми. Журналисты жаждали малейших подробностей, их можно было встретить повсюду, они были осведомлены обо всем. Он дал себе слово никогда не допустить, чтобы подобное нанесло аналогичный ущерб его семье.