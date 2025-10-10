Стало известно о семейных принципах принца Уильяма и правилах воспитания детей

Принц Уильям осознал ценные уроки, полученные из неудачного брака своих родителей, и прилагает усилия, чтобы избежать повторения их ошибок в собственных отношениях с Кейт Миддлтон. Своими размышлениями наследник британского престола поделился в выпуске программы Юджина Леви «Путешественник поневоле» на платформе Apple TV+.
Он отметил чрезвычайную важность создания особой атмосферы в семейном гнезде. По его словам, необходимо присутствие тепла, ощущения безопасности, защищенности и любви. Все эти элементы непременно присутствовали в его раннем детстве. Уильям подчеркнул, что домашнее благополучие оказалось недолговечным, поскольку, когда ему исполнилось восемь, Карл (тогда еще Чарльз) и Диана приняли решение о разводе.
Человек принимает произошедшее, извлекает из ситуации важные выводы и прилагает все силы, чтобы не воспроизводить родительские промахи. Как полагает принц, это естественное стремление для каждого.
Уильям убежден, что испытания, перенесенные в детские годы, оказывают глубокое влияние на формирование личности. Поэтому он намерен сделать максимум возможного, чтобы оградить собственных детей от пережитых им трудностей. Особенно он акцентирует роль бульварной прессы в подобных обстоятельствах.
В детстве он стал свидетелем того, как ненасытная папарацци преследовала его родителей. По его словам, современным людям сложно в это поверить, но тогда аппетиты медиа были поистине неутолимыми. Журналисты жаждали малейших подробностей, их можно было встретить повсюду, они были осведомлены обо всем. Он дал себе слово никогда не допустить, чтобы подобное нанесло аналогичный ущерб его семье.
Именно по этой причине, как пояснил принц Уэльский, его детям запрещено пользоваться мобильными телефонами, и наследники находят иные возможности для организации своего досуга.
Читайте также: Стало известно о визите британской принцессы на Украину и ее встрече с Зеленским.