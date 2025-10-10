Ричмонд
Авиадиспетчеров в аэропортах оденут в форменную одежду

Приказом и.о. министра транспорта от 1 октября 2025 года внесены изменения в Правила ношения формы одежды и знаков различия авиационного персонала гражданской авиации, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

В частности, правила дополнены понятием «специалисты службы обслуживания воздушного движения» — это лица авиационного персонала, работающие в службе обслуживания воздушного движения.

Соответственно, перечень должностей (профессий) работников гражданской авиации РК, имеющих право ношения форменной одежды, дополнен следующими должностями:

Диспетчер-инструктор службы обслуживания воздушного движения. Старший диспетчер службы обслуживания воздушного движения. Руководитель полетов службы обслуживания воздушного движения.

Приказ вводится в действие с 19 октября 2025 года.