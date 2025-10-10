Дед Павла Дурова участвовал в боях за Ленинград

Девятнадцатого марта 1943-го при наступлении на поселок Саблино и одноименную станцию на Красноборском направлении в составе 123-й стрелковой дивизии 55-й армии Туляков получил тяжелое ранение в лицо. В тот день началась вторая Красноборская наступательная операция. На том участке фронта в числе других оборону держали 2-я пехотная бригада СС и три батальона Фламандского легиона СС при поддержке 250-й испанской «Голубой дивизии», состоявшей из испанских добровольцев, примкнувших к нацистам.