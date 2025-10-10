Скончался сын бывшего министра юстиции Татарстана Ильдар Курманов

Ильдар Курманов работал в Министерстве энергетики Республики Татарстан. В 2013 году его имя оказалось в центре внимания правоохранительных органов в связи с делом о хищении 47 миллионов рублей у компании «Леруа Мерлен» при строительстве магазина в Казани.
Несмотря на то что Курманов не признавал своей вины, суд частично удовлетворил обвинения. За мошенничество в сфере предпринимательства он был приговорён к трём годам лишения свободы в колонии-поселении. Часть срока он провёл под домашним арестом во время следствия. В 2017 году Курманов вышел на свободу.
В связи с этим делом в отставку ушёл его отец — Мидхат Мазгутович Курманов, бывший министр юстиции, который выступал защитником сына в суде.
Недавно Ильдар Курманов успешно сдал квалификационный экзамен и получил статус адвоката. В последнее время он активно работал в Арбитражном суде Татарстана, специализируясь преимущественно на гражданских делах.
Приносим соболезнования родным и близким умершего.