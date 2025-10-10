Скончался сын бывшего министра юстиции Татарстана Ильдар Курманов

Несмотря на то что Курманов не признавал своей вины, суд частично удовлетворил обвинения. За мошенничество в сфере предпринимательства он был приговорён к трём годам лишения свободы в колонии-поселении. Часть срока он провёл под домашним арестом во время следствия. В 2017 году Курманов вышел на свободу.