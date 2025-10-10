Ричмонд
Вкус двух популярных конфет «Коммунарка» изменится в 2026 году

«Коммунарка» изменит вкус популярных конфет «Знічка» и «Березка».

Источник: Комсомольская правда

Вкус двух популярных конфет «Коммунарка» изменится в 2026 году. Подробности обнародовали в пресс-службе Белгоспищепрома.

С 2026 года кондитерская фабрика «Коммунарка» планирует отказаться от кондитерской глазури с применением заменителей масла какао в пользу новой с улучшенным составом. Кондитерская глазурь используется в двух популярных конфетах — «Знiчка» и «Березка».

В кондитерской фабрике заметили, что тогда вкус точно изменится. В частности, для конфет «Березка» за 21 год (они выпускаются с 2004 года, а для «Знiчкi» — впервые за 12 лет (выпускаются с 2013 года).