Спасатели добрались до места подачи последнего сигнала телефона семьи Усольцевых

Спасатели добрались до места, где был зафиксирован последний сигнал телефона пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, местность, где был зафиксирован сигнал, труднодоступная: она усеяна скользкими валунами, частично покрыта снегом и пересечена глубокими расщелинами. На поиски направили шесть групп с собаками, однако из-за сложных условий одну из них пришлось эвакуировать с помощью дронов. Толстый слой снега существенно осложняет работу.

Отмечается, что основной версией случившегося считают несчастный случай. По его словам, вероятность того, что Усольцевы живы, крайне мала. При этом версии о криминале или самостоятельном отъезде семьи следствие не рассматривает.

Сотрудники провели обыск в доме Усольцевых: все ценные вещи на месте, следов сборов или бегства нет. В автомобиле семьи нашли паспорта. По словам волонтеров, в районе, где пропала семья, замечали волчью стаю и двух медведей, передает RT.

Усольцевы вышли на туристический маршрут 28 сентября. Они двигались в направлении горы Буратинки, однако до настоящего времени пропавшие не вышли на связь с близкими.

Сейчас семью разыскивают сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Член поискового отряда «Лизы Алерт» Наталья Мерецкая рассказала, что добровольцы нашли на снегу след ребенка. Что еще известно о пропаже и поисках туристов — в материале «Вечерней Москвы».