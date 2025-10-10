Спасатели добрались до места подачи последнего сигнала телефона семьи Усольцевых

По данным ведомства, местность, где был зафиксирован сигнал, труднодоступная: она усеяна скользкими валунами, частично покрыта снегом и пересечена глубокими расщелинами. На поиски направили шесть групп с собаками, однако из-за сложных условий одну из них пришлось эвакуировать с помощью дронов. Толстый слой снега существенно осложняет работу.