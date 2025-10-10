Шаверма стала самым популярным горячим блюдом у петербуржцев в поезде

Второе место в рейтинге популярности заняла куриная котлета, которую заказали более 4,5 тысячи раз. Также в топ-5 вошли жаркое с грибами и свининой, куриное бедро с картофелем и овощами, а среди всех блюд меню (включая закуски и десерты) шаверма уступила только куриному бульону с лапшой. Всего в вагонах-бистро было продано свыше 102 тысяч блюд.