Шаверма стала самым популярным горячим блюдом у петербуржцев в поезде

Шаверма стала самым популярным горячим блюдом в поездах «Аврора» между Москвой и Петербургом. Об этом сообщила пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).
— С начала 2025 года пассажиры заказали более 30 тысяч горячих блюд. Абсолютным лидером продаж стала шаверма — это блюдо выбрали более 5,8 тысячи раз, что составляет 18% от всего объема горячих заказов, — передает РИА Новости.
Второе место в рейтинге популярности заняла куриная котлета, которую заказали более 4,5 тысячи раз. Также в топ-5 вошли жаркое с грибами и свининой, куриное бедро с картофелем и овощами, а среди всех блюд меню (включая закуски и десерты) шаверма уступила только куриному бульону с лапшой. Всего в вагонах-бистро было продано свыше 102 тысяч блюд.
Анализ предпочтений пассажиров показывает устойчивую тенденцию к выбору сытных и удобных в употреблении блюд. Популярность шавермы, опередившей традиционные варианты вроде сырников и салата «Цезарь», свидетельствует о изменении гастрономических привычек россиян даже в условиях железнодорожных путешествий.