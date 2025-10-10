В центре Уфы будут перекрывать несколько улиц два дня подряд.

Кроме того, 11 октября с 8.00 до 11.30 будет перекрыта улица Пушкина (от Цюрупы до Ленина) и улица Советская (от Заки Валиди до Октябрьской революции). Схема движения маршрутов общественного транспорта изменится. Городские службы просят уфимцев заранее планировать поездки.