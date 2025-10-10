В Челябинске изменят название у более 20 остановок

Менять будут название у 21 остановки. Так, остановочные пункты на улице Разина «ЖД вокзал получат наименование “Автовокзал “Центральный”, а “Привокзальная площадь” — “Железнодорожный вокзал”. Остановку “Академика Королёва” около дома № 88 на улице Университетской Набережной переименуют в “РМК-арена”.
Остановочный павильон «Кинотеатр “Маяк” на улице Дарвина в обоих направлениях станет “Научный институт”. При этом остановка “ЦРМ” переименуют в “ТК “Маяк”. Также изменится название остановочного пункта “КБС” у дома № 2 на улице Гагарина. Он станет “ул. Харлова”.
Остановку «Строительное училище» переименуют в «Промышленно-гуманитарный техникум», а «Политехникум» — в «Технический колледж». «Мед. Академия» станет «Медицинский университет».
Остановочный павильон «Кинотеатр Россия» у дома № 5а на улице Жукова получит наименование «Парк им. Тищенко». Остановки «ул. Курчатова» около домов № 44 и 83 на улице Энгельса будут носить название этой улицы.
Изменится наименование и у остановок «Универсам Казачий». Около дома № 143 на улице Братьев Кашириных остановочный пункт будет называться «ул. Салавата Юлаева», а около дома № 134 — «Детская поликлиника № 8 имени Александра Невского». Остановочные павильоны «Галерея Континент» на улице Свободы будут переименованы в «Библиотека им. Пушкина».
— Требование к параметрам и характеристикам сопутствующего работам материала обусловлено необходимостью замены (восстановления) наименований остановочных павильонов, то есть для уже существующих конструкций с определенными параметрами и характеристиками с учетом принятого в городе Челябинске дизайна корпоративного стиля города, — говорится в документации.
Сейчас принимают заявки от подрядчиков. Победителя определят 21 октября. У него будет 60 дней с момента подписания контракта, чтобы выполнить работы.
Ранее мы рассказывали, что в Челябинске остановки общественного транспорта «31-й микрорайон» переименовали в «Кафедральный собор».