В Челябинске изменят название у более 20 остановок

Изменится наименование и у остановок «Универсам Казачий». Около дома № 143 на улице Братьев Кашириных остановочный пункт будет называться «ул. Салавата Юлаева», а около дома № 134 — «Детская поликлиника № 8 имени Александра Невского». Остановочные павильоны «Галерея Континент» на улице Свободы будут переименованы в «Библиотека им. Пушкина».