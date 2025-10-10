Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Контрабандные партии «Лабубу» дважды пытались ввезти в Иркутск

Сотрудники аэропорта Иркутска дважды пресекли попытки нелегального ввоза популярных игрушек «Лабубу».

Источник: Сибирское таможенное управление

Первая партия товара имела качественную упаковку для дальнейшей продажи в интернете. Вторая партия, обнаруженная позднее, содержала такие же игрушки, но более низкого качества. Об этом сообщила старший инспектор службы безопасности аэропорта Любовь Антипина.

Как пояснили в аэропорту, товары, предназначенные для продажи, должны проходить обязательное таможенное декларирование. Однако владельцы партий пытались провезти коммерческие объемы игрушек через «зеленый коридор», предназначенный только для личных вещей. Обе попытки оказались неудачными — весь товар был изъят, а нарушители привлечены к административной ответственности.

Это не первые случаи незаконного ввоза игрушек «Лабубу» в Иркутск. Ранее таможенники уже задерживали крупную партию из 282 упаковок этих игрушек, которые перевозились из Китая для последующей реализации. За нарушение правил декларирования предусмотрены значительные штрафы и конфискация товара.