Контрабандные партии «Лабубу» дважды пытались ввезти в Иркутск

Первая партия товара имела качественную упаковку для дальнейшей продажи в интернете. Вторая партия, обнаруженная позднее, содержала такие же игрушки, но более низкого качества. Об этом сообщила старший инспектор службы безопасности аэропорта Любовь Антипина.
Как пояснили в аэропорту, товары, предназначенные для продажи, должны проходить обязательное таможенное декларирование. Однако владельцы партий пытались провезти коммерческие объемы игрушек через «зеленый коридор», предназначенный только для личных вещей. Обе попытки оказались неудачными — весь товар был изъят, а нарушители привлечены к административной ответственности.
Это не первые случаи незаконного ввоза игрушек «Лабубу» в Иркутск. Ранее таможенники уже задерживали крупную партию из 282 упаковок этих игрушек, которые перевозились из Китая для последующей реализации. За нарушение правил декларирования предусмотрены значительные штрафы и конфискация товара.