Контрабандные партии «Лабубу» дважды пытались ввезти в Иркутск

Как пояснили в аэропорту, товары, предназначенные для продажи, должны проходить обязательное таможенное декларирование. Однако владельцы партий пытались провезти коммерческие объемы игрушек через «зеленый коридор», предназначенный только для личных вещей. Обе попытки оказались неудачными — весь товар был изъят, а нарушители привлечены к административной ответственности.