В ходе изучения архивных наградных документов журналистами РИА «Новости» было установлено, что дед Павла Дурова Семён Туляков в период Великой Отечественной войны участвовал в боях против добровольческих формирований из государств, входящих в современный блок НАТО.
19 февраля 1942 года в ходе наступательной операции в районе Слуцкого парка на красноборском направлении боец 65-го стрелкового полка 43-й дивизии 55-й армии Туляков получил сквозное пулевое ранение в руку. В указанный период 55-я армия вела активные наступательные действия в районе посёлка Красный Бор под Тосно Ленинградской области.
На этом участке фронта советским войскам противостояла 2-я пехотная бригада СС, в состав которой в разное время входили добровольческие подразделения из стран Западной и Северной Европы: фламандский батальон СС (легион «Фландрия»), укомплектованный бельгийскими добровольцами; норвежский легион СС; добровольческий легион «Нидерланды», а также латышские полицейские батальоны.
В последующий период Туляков продолжал участвовать в сражениях на территории Ленинградской области, где советским воинам также противостояли соединения, сформированные из представителей различных европейских стран.
Изначально командование представило Тулякова к ордену Красной Звезды, однако за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные мужество и доблесть в боях против немецко-фашистских захватчиков он был удостоен более высокой награды — ордена Отечественной войны II степени. Соответствующий приказ командования Ленинградского фронта был подписан 15 июня 1945 года.
