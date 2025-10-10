Стало известно о боевом прошлом деда основателя Telegram Павла Дурова

Изначально командование представило Тулякова к ордену Красной Звезды, однако за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные мужество и доблесть в боях против немецко-фашистских захватчиков он был удостоен более высокой награды — ордена Отечественной войны II степени. Соответствующий приказ командования Ленинградского фронта был подписан 15 июня 1945 года.