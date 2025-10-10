Мосты Нижнего Новгорода оснастили интеллектуальной системой безопасности

В рамках проекта на мостах и прилегающих территориях было установлено более 500 видеокамер. Для обработки данных построены и оснащены посты транспортной безопасности, а также создан единый центр управления, где информация анализируется с помощью технологий искусственного интеллекта. Система интеллектуального видеонаблюдения включает в себя видеосерверы и модули видеоаналитики, что позволяет быстро идентифицировать потенциальные угрозы и принимать меры в кратчайшие сроки.