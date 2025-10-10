«Черная» пятница в Кишиневе: В сотнях квартир на весь день отключат электричество — публикуем адреса

В каких секторах столицы в пятницу не будет света?
Список адресов.
Ботаника:
— ул. Мунчешть, 797A, 799 — с 08:45 до 17:00.
— ул. Салкымилор, 22/3, Гр. Ботаника, 999 — с 09:30 до 17:30.
Центр:
— ул. Чишмеле, 33−41, Хризантемелор, 3−11, 11/1, 11/1A, 11/2, 11/3, 11/4, 15, 21, 25, 10, 14−22, Яловень, 32, 32/1, 36, 38/1, 40−42, 52, 52/1, 62−64, 33−41, 47−55, 55/2, 59−61, 57, 57A, 9999, Спикулуй, 1, 8, Вылчеле, 33−43, 34−40, 46 — с 08:50 до 13:00.
— бул. Шт. чел Маре, 6, 6/1, 9999 — с 09:00 до 15:30.
