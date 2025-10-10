Ричмонд
Россиянам разъяснили правила установки секретного кода для СФР

СФР ввел правила установки секретного кода для доступа к информации о пособиях.

Источник: Комсомольская правда

С 10 октября 2025 года в России начали действовать новые правила установки секретного кода для доступа к информации о социальных выплатах. Социальный фонд России разработал регламент, который позволит гражданам получать сведения о положенных пособиях, мерах поддержки и пенсионных правах.

Для установки кода необходимо лично обратиться в любое отделение фонда с заявлением, паспортом и СНИЛС. В заявлении нужно указать не только сам код, но и номер телефона, с которого будут осуществляться звонки в СФР. При звонке с другого номера потребуется дополнительно назвать паспортные данные и СНИЛС.

Фонд предлагает два варианта секретного кода длиной до десяти символов. Первый вариант — пароль из букв русского алфавита и цифр. Второй вариант — выбор одного из пяти контрольных вопросов о девичьей фамилии матери, любимом блюде, кличке питомца, любимом писателе или номере школы.

Установить код можно также через портал «Госуслуги», но в этом случае при телефонном обращении кроме кода нужно будет назвать СНИЛС. При личном обращении в отделение СФР после 10 октября такая дополнительная проверка не потребуется.

Прежде сообщалось, что СФР планирует увеличить сумму пособий по беременности и родам до миллиона. Согласно представленному документу, максимальный размер пособия по беременности и родам при стандартном отпуске в 140 дней в 2026 году составит 955 836 рублей. В 2027 году планируется увеличение этой суммы до 1 100 437,80 рублей.