Россиянам разъяснили правила установки секретного кода для СФР

Для установки кода необходимо лично обратиться в любое отделение фонда с заявлением, паспортом и СНИЛС. В заявлении нужно указать не только сам код, но и номер телефона, с которого будут осуществляться звонки в СФР. При звонке с другого номера потребуется дополнительно назвать паспортные данные и СНИЛС.