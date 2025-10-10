Ричмонд
Ремонт 37 дорожных объектов завершили в Екатеринбурге

На ремонт дорог в этом году было направлено почти два миллиарда рублей.

В уральской столице завершается ремонт дорог в рамках реализации мероприятий национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом году на реализацию мероприятий по ремонту дорог было направлено более 1 миллиарда 925 миллионов рублей.

«В целом за счет средств консолидированных бюджетов на сегодняшний день отремонтированы 37 участков автодорог общей площадью 451 тысячу квадратных метров и протяженностью 29 километров», — рассказала глава департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в полном объеме ремонты завершены на 12 объектах общей и площадью 258 тысяч квадратных метров и протяженностью более 13 километров.