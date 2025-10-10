В Усть-Куте разрешилась ситуация с утилизацией отходов. Дело в том, что компания, которая обслуживает полигон твердых коммунальных отходов, не пускала на него технику подрядчика. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, полигон прекратил прием мусора из-за долгов перед ним за услуги региональному оператору.