Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усть-Куте разрешилась ситуация с утилизацией отходов

Новый современный полигон планируют построить к концу 2030 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Куте разрешилась ситуация с утилизацией отходов. Дело в том, что компания, которая обслуживает полигон твердых коммунальных отходов, не пускала на него технику подрядчика. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, полигон прекратил прием мусора из-за долгов перед ним за услуги региональному оператору.

— Сейчас администрация разработает с регоператором новый график сбора и вывоза ТКО и оптимизируют систему накопления мусора в жилых домах, — уточнят глава региона.

Чтобы комплексно проблему утилизации отходов в Усть-Илимске, нужно построить новый современный полигон с мощностью обработки отходов в 27 тысяч тонн в год. Планируется, что он начнет работать в конце 2030 года.