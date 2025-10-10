Ричмонд
В Госдуму внесут законопроект об ограничении числа кошек и собак в квартирах

Член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко внесет в Госдуму законопроект, который предусматривает ограничение количества кошек и собак, проживающих в квартирах.

Новость дополняется.