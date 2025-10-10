Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганрогском заливе поселился новый вид креветок

Ростовская область, 10 октября 2025, DON24.RU. В Таганрогском заливе Азовского моря поселился новый, несвойственный этим водам вид креветок — Crangon crangon, или серая песчаная креветка. Об этом сообщает пресс-служба ЮНЦ РАН.

К таким изменениям привели осолонение и повышение температуры воды в море и заливе.

«Данный вид исторически обитает в Керченском проливе и южной части Азовского моря. Можно предположить, что из-за изменений условий среды произошел сдвиг ареала данного вида на север Азовского моря», — пишет источник со ссылкой на авторов исследования, ихтиолога и кандидата биологических наук Глеба Гуськова и Игоря Шохина.

Взрослые креветки могут вырастать до 30−50 мм в длину, по цвету соответствуют названию — окрас у них песчано-коричневый. Эти ракообразные живут на мелководье, в дневное время прячутся от хищных птиц и рыб в песке.