В Таганрогском заливе поселился новый вид креветок

К таким изменениям привели осолонение и повышение температуры воды в море и заливе.
«Данный вид исторически обитает в Керченском проливе и южной части Азовского моря. Можно предположить, что из-за изменений условий среды произошел сдвиг ареала данного вида на север Азовского моря», — пишет источник со ссылкой на авторов исследования, ихтиолога и кандидата биологических наук Глеба Гуськова и Игоря Шохина.
Взрослые креветки могут вырастать до 30−50 мм в длину, по цвету соответствуют названию — окрас у них песчано-коричневый. Эти ракообразные живут на мелководье, в дневное время прячутся от хищных птиц и рыб в песке.