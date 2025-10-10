В Омске выделили ещё 22 миллиона на благоустройство парка Победы

Подрядчику предстоит выполнить работы до 1 декабря, включая благоустройство автомобильного проезда, установку наружного освещения и монтаж тротуара. При этом для выполнения работ будет использован гранит из Южно-Сулаевского месторождения, а также фонари с металлическими опорами и светильниками мощностью не менее 80 ватт.