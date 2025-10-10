В Омске выделили ещё 22 миллиона на благоустройство парка Победы

Администрация Омска начала подготовку к очередному этапу благоустройства парка имени 30-летия Победы, расположенного на Левом берегу. Уже стартовал приём заявок на электронный аукцион для выбора подрядчика. Итоги торгов подведут 21 октября.
Подрядчику предстоит выполнить работы до 1 декабря, включая благоустройство автомобильного проезда, установку наружного освещения и монтаж тротуара. При этом для выполнения работ будет использован гранит из Южно-Сулаевского месторождения, а также фонари с металлическими опорами и светильниками мощностью не менее 80 ватт.
Стартовая цена контракта составляет 22,384 млн рублей. Важно, что 40% от итоговой суммы контракта должно быть направлено на привлечение субподрядчиков из числа малого бизнеса или социально ориентированных НКО.
Предыдущий этап благоустройства парка выполняло омское ООО «СтройТраст». Год назад мэрия заключила с этим предприятием контракт на сумму 250 млн рублей как с единственным участником торгов.