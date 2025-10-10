Ричмонд
И.о. главного врача в Уральском институте кардиологии стал Андрей Лозовский

Андрей Лозовский назначен и.о. главврача Института кардиологии.

Источник: Комсомольская правда

В Уральском институте кардиологии произошла смена руководства. Исполняющим обязанностей главного врача назначен Андрей Лозовский — опытный врач-анестезиолог высшей категории.

Андрей Лозовский работает в институте с 2010 года, возглавляя отделение реанимации и анестезиологии. Его общий медицинский стаж составляет 21 год. К выполнению новых обязанностей он приступил 10 октября.

Прежний руководитель — Ян Габинский — покинул пост в связи с истечением предельного срока пребывания в должности. Согласно трудовому законодательству, для главных врачей установлен возрастной ценз в 65 лет, который может быть продлен до пяти лет по решению коллектива.

Ян Габинский является заслуженным врачом России, академиком трех академий наук, а также совмещает должности главного кардиолога Екатеринбурга и заведующего кафедрой терапии в Уральской медицинской академии.