И.о. главного врача в Уральском институте кардиологии стал Андрей Лозовский

В Уральском институте кардиологии произошла смена руководства. Исполняющим обязанностей главного врача назначен Андрей Лозовский — опытный врач-анестезиолог высшей категории.
Андрей Лозовский работает в институте с 2010 года, возглавляя отделение реанимации и анестезиологии. Его общий медицинский стаж составляет 21 год. К выполнению новых обязанностей он приступил 10 октября.
Прежний руководитель — Ян Габинский — покинул пост в связи с истечением предельного срока пребывания в должности. Согласно трудовому законодательству, для главных врачей установлен возрастной ценз в 65 лет, который может быть продлен до пяти лет по решению коллектива.
Ян Габинский является заслуженным врачом России, академиком трех академий наук, а также совмещает должности главного кардиолога Екатеринбурга и заведующего кафедрой терапии в Уральской медицинской академии.