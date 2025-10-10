В Ростове закрыли ипподром

Ранее члены ассоциации «Конники Дона» выражали обеспокоенность из-за заморозки строительства нового ипподрома на улице Пойменной в Ростове-на-Дону. По словам конезаводчиков, власти ранее обещали, что старый ипподром закроют только после возведения нового комплекса, однако с 2024 года информация о ходе работ на левобережье полностью отсутствует.