Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове закрыли ипподром

Ростовский ипподром закрывается навсегда.

Источник: Комсомольская правда

Ростовский ипподром прекращает свою деятельность. Последний рабочий день сотрудников ипподрома назначен на 28 ноября. Об этоом говорится в социальных сетях ипподромов России.

Отметим, субарендаторам конюшен необходимо вывезти лошадей до указанной даты.

Ранее члены ассоциации «Конники Дона» выражали обеспокоенность из-за заморозки строительства нового ипподрома на улице Пойменной в Ростове-на-Дону. По словам конезаводчиков, власти ранее обещали, что старый ипподром закроют только после возведения нового комплекса, однако с 2024 года информация о ходе работ на левобережье полностью отсутствует.