В Ростове закрыли ипподром

Ростовский ипподром прекращает свою деятельность. Последний рабочий день сотрудников ипподрома назначен на 28 ноября. Об этоом говорится в социальных сетях ипподромов России.
Отметим, субарендаторам конюшен необходимо вывезти лошадей до указанной даты.
Ранее члены ассоциации «Конники Дона» выражали обеспокоенность из-за заморозки строительства нового ипподрома на улице Пойменной в Ростове-на-Дону. По словам конезаводчиков, власти ранее обещали, что старый ипподром закроют только после возведения нового комплекса, однако с 2024 года информация о ходе работ на левобережье полностью отсутствует.