Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировали у берегов Филиппин

У берегов Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. Об этом в пятницу, 10 октября, сообщили в геологической службе США. По данным ведомства, подземные толчки залегали на глубине около 58 километров, а эпицентр находился примерно в 140 километрах от портового города Давао.
Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии уточнил, что сила землетрясения могла быть выше — до 7,6 балла. Специалисты отметили, что подземные толчки ощущались в нескольких провинциях страны и вызвали панику среди жителей прибрежных районов.
Американское национальное управление океанических и атмосферных исследований предупредило об угрозе цунами. По их расчетам, высота волн может достигать от одного до трех метров.
В организации подчеркнули, что наиболее опасные волны вероятны на побережье, расположенном в пределах трехсот километров от эпицентра подземных толчков. Местные власти начали эвакуацию населения из прибрежных зон и усилили наблюдение за ситуацией, передает сайт службы.
Землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее 30 сентября в стране, вызвало значительные разрушения: обрушились четыре здания, повреждены три правительственных строения, а также выведены из строя шесть мостов и одна дорога. Количество погибших при землетрясении на Филиппинах в провинции Себу увеличилось до 69.