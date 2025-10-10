Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировали у берегов Филиппин

Землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее 30 сентября в стране, вызвало значительные разрушения: обрушились четыре здания, повреждены три правительственных строения, а также выведены из строя шесть мостов и одна дорога. Количество погибших при землетрясении на Филиппинах в провинции Себу увеличилось до 69.