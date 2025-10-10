Выяснилось, какой секретный код нужно назвать россиянам при обращении в СФР

Установленный порядок создания секретного кода и процедура идентификации абонента при обращении на единый телефонный номер СФР закреплены в приказе от 24 июля 2025 года № 859. Получить информацию о пенсионных правах, пособиях и льготах можно не только через горячую линию, но и через личный кабинет на официальном портале фонда. Консультант предоставит запрашиваемую информацию по телефону исключительно после корректного названия кодового слова.