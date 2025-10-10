Выяснилось, какой секретный код нужно назвать россиянам при обращении в СФР

Социальный фонд России утвердил регламент установки специального кодового слова, необходимого для получения сведений о назначенных гражданам выплатах, мерах государственной поддержки, пенсионных начислениях и льготах. Новые правила начали действовать с 10 октября 2025 года.
Для установки защитного кода гражданам требуется лично посетить любое отделение фонда вне зависимости от адреса регистрации и предоставить пакет документов, включающий заявление на установку кодового слова, удостоверение личности и страховое свидетельство (СНИЛС), передает «РБК».
В заявительном бланке необходимо указать не только выбранный код, но и номер мобильного телефона, с которого будут осуществляться звонки в службу поддержки СФР. При обращении с другого телефонного номера сотруднику потребуется дополнительно подтвердить личность путем предоставления паспортных данных и СНИЛС. Изменение ранее установленного кодового слова потребует повторного визита в отделение фонда.
Установленный порядок создания секретного кода и процедура идентификации абонента при обращении на единый телефонный номер СФР закреплены в приказе от 24 июля 2025 года № 859. Получить информацию о пенсионных правах, пособиях и льготах можно не только через горячую линию, но и через личный кабинет на официальном портале фонда. Консультант предоставит запрашиваемую информацию по телефону исключительно после корректного названия кодового слова.
В соответствии с регламентом предусмотрено два формата защиты, каждый из которых не может превышать десяти символов. Первый вариант представляет собой комбинацию букв кириллицы и/или арабских цифр. Вторая схема предполагает использование парной связки «вопрос-ответ». При этом формулировка вопроса выбирается из заранее утвержденного перечня, включающего пять вариантов: девичья фамилия матери, предпочитаемое блюдо, кличка домашнего животного, любимый автор литературы или номер оконченной школы.
Альтернативной возможностью является установка кодового слова через портал государственных услуг. Однако при таком способе регистрации во время телефонного обращения помимо кода потребуется назвать номер СНИЛС. Граждане, лично обратившиеся в отделение СФР после 10 октября, освобождаются от необходимости предоставлять дополнительные сведения при последующих телефонных запросах.
