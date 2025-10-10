В Башкирии сотрудники ГАИ будут проверять водителей в усиленном режиме

По данным ГАИ РБ, основная задача — это профилактика нарушений ПДД, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения, без водительского удостоверения или лишенных этого прав. Особое внимание также будет обращено на детские перевозки. В рамках этого мероприятия пройдут массовые проверки водителей с привлечением максимального количества личного состава в местах проведения праздничных мероприятий.
Для стабилизации дорожной обстановки на автодорогах, где согласно нашему мониторингу чаще всего происходят ДТП с тяжкими последствиями, сегодня и завтра для усиления будут направлены экипажи, состоящие из сотрудников аппарата управления Госавтоинспекции.
Они будут обеспечивать безопасность дорожного движения на следующих автодорогах:
Дюртюли-Нефтекамск (Дюртюлинский и Краснокамский районы), Уфа-Янаул (Благовещенский и Бирский районы), М-5 Чишмы-Аксеново-Киргиз Мияки (Чишминский и Давлекановкий районы), Уфа-Инзер-Белорецк (Уфимский, Кармаскалинский и Архнагельский районы), Благовещенск-Павловка (Благовещенский район), Уфа-Янаул (Бирский, Мишкинский, Бураевский районы), Западный обход г. Уфы (Уфимский район).