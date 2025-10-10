В Башкирии сотрудники ГАИ будут проверять водителей в усиленном режиме

По данным ГАИ РБ, основная задача — это профилактика нарушений ПДД, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения, без водительского удостоверения или лишенных этого прав. Особое внимание также будет обращено на детские перевозки. В рамках этого мероприятия пройдут массовые проверки водителей с привлечением максимального количества личного состава в местах проведения праздничных мероприятий.