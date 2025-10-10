Ричмонд
В Пермском крае 14 октября проведут прямую линию по запуску отопления

На вопросы жителей Прикамья ответят представители краевых министерств и ведомств.

Источник: Комсомольская правда

В общественной приемной президента РФ 14 октября состоится прямая телефонная линия по началу нового отопительного сезона и запуску тепла в жилые дома, а также объекты социальной сферы. На вопросы пермяков ответят представители краевых министерств и ведомств.

На линии обратной связи с жителями региона будут краевое министерство ЖКХ и благоустройства, инспекция государственного жилищного надзора, департамент ЖКХ администрации Перми. Прямая линия пройдет с 11:00 до 12:00 по тел. 217−68−90.

В Перми отопительный сезон 2025−2026 годов стартовал 22 сентября. Городские власти сообщили результаты мониторинга по подключению к теплоносителю жилых домов и соцобъектов.