Магнитная буря уровня G1 накроет Землю 12 октября

В ближайшие дни Земля столкнется со слабой магнитной бурей класса G1. Все произойдет уже в воскресенье, 12 октября. Об этом сообщает Лаборатория космических исследований ИКИ РАН на официальном сайте.
Как следует из опубликованных данных, сегодня, 10 октября, геомагнитная обстановка остается спокойной. Аналогичная ситуация сохранится и на следующий день. Однако уже в воскресенье, 12 октября, ситуация значительно изменится. Земля столкнется с магнитной бурей класса G1. Причем начнется она ночью — в 00:00 по московскому времени.
Тем не менее, буря продлится недолго. Согласно прогнозам, уже в понедельник, 13 октября, ситуация стабилизируется. Магнитная буря спадет и Земле в ближайшие дни не будет угрожать ничего.
Напомним, о рисках разовых магнитных бурь ученые предупреждали еще несколько дней назад. Тогда сообщалось, что на данный момент риск возникновения явлений небольшой, но всплеск активности на Солнце продолжается. Тем не менее, ситуация остается некритичной.