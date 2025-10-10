Магнитная буря уровня G1 накроет Землю 12 октября

Как следует из опубликованных данных, сегодня, 10 октября, геомагнитная обстановка остается спокойной. Аналогичная ситуация сохранится и на следующий день. Однако уже в воскресенье, 12 октября, ситуация значительно изменится. Земля столкнется с магнитной бурей класса G1. Причем начнется она ночью — в 00:00 по московскому времени.