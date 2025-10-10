Мошенники обманывают россиян от лица УК и под видом установщиков шлагбаумов

В МВД предупредили о новой схеме телефонного мошенничества, когда аферисты под видом сотрудников управляющих компаний и ТСЖ либо установщиков шлагбаумов крадут деньги через SMS-коды.
Как сообщили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники под предлогом установки шлагбаумов предлагают оформить магнитный ключ или чип для безопасности двора. Затем они убеждают жертву продиктовать код из SMS якобы для активации. В результате аферисты получают доступ к интернет-банку и к счетам.
В ведомстве подчеркнули, что управляющие компании никогда не запрашивают по телефону SMS-коды, данные карт и паспортов. А решение об установке шлагбаума принимается только на общем собрании собственников и оформляется протоколом, а платежи проходят по официальным реквизитам юрлица.
Ранее в Совбезе рассказали, кто чаще становится жертвами преступлений в Сети.
Эксперт Сергей Золотухин также сообщил, что киберпреступники могут представлять угрозу в домашних и рабочих чатах мессенджеров.