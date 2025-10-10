Мошенники обманывают россиян от лица УК и под видом установщиков шлагбаумов

Как сообщили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники под предлогом установки шлагбаумов предлагают оформить магнитный ключ или чип для безопасности двора. Затем они убеждают жертву продиктовать код из SMS якобы для активации. В результате аферисты получают доступ к интернет-банку и к счетам.