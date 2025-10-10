Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники обманывают россиян от лица УК и под видом установщиков шлагбаумов

Цель аферистов — получить SMS-код для доступа к интернет-банку и к счетам.

Источник: Аргументы и факты

В МВД предупредили о новой схеме телефонного мошенничества, когда аферисты под видом сотрудников управляющих компаний и ТСЖ либо установщиков шлагбаумов крадут деньги через SMS-коды.

Как сообщили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники под предлогом установки шлагбаумов предлагают оформить магнитный ключ или чип для безопасности двора. Затем они убеждают жертву продиктовать код из SMS якобы для активации. В результате аферисты получают доступ к интернет-банку и к счетам.

В ведомстве подчеркнули, что управляющие компании никогда не запрашивают по телефону SMS-коды, данные карт и паспортов. А решение об установке шлагбаума принимается только на общем собрании собственников и оформляется протоколом, а платежи проходят по официальным реквизитам юрлица.

Ранее в Совбезе рассказали, кто чаще становится жертвами преступлений в Сети.

Эксперт Сергей Золотухин также сообщил, что киберпреступники могут представлять угрозу в домашних и рабочих чатах мессенджеров.